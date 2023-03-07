Чупина Наталья Яковлева
Место рождения
Дата рождения19.08.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1862 ст.
Отец: Чупин Яков Арефьев
Мать: Чупина Фекла Сергеева
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 432 на ФС (лист 350 оборот и 351 в книге). д. Усть-Жеравлиха Яков Арефьев Чупин и жена Фекла Сергеева родилась дочь Наталья 19.08.1862г. https://www.familysearch.o... Показать все
Смерть
Неизвестно