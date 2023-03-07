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Чупина Наталья Яковлева

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Место рождения

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.08.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1827 по 1829 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1862 ст.

Отец: Чупин Яков Арефьев

Мать: Чупина Фекла Сергеева

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 432 на ФС (лист 350 оборот и 351 в книге). д. Усть-Жеравлиха Яков Арефьев Чупин и жена Фекла Сергеева родилась дочь Наталья 19.08.1862г. https://www.familysearch.o... Показать все
Смерть
Неизвестно
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