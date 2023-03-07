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Василиса Никифорова

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Место рождения

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Печерскихъ Иванъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Печерскихъ Иванъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Абрамъ Ивановъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Иванъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Карпъ Ивановъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Иванъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерскихъ Иванъ

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