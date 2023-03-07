Василиса Никифорова
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Печерскихъ Иванъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Печерскихъ Иванъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Абрамъ Ивановъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Иванъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Карпъ Ивановъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печерскихъ Иванъ