Афимья / Ефимия Матвеевна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афимья / Ефимия Матвеевна

Место рождения

Твердилково, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Между 1795 и 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Твердилково, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
До 1774

Муж: Конон Астафьевич / Евстафьевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Новиков Лазарь Кононович

Отец ребёнка: Конон Астафьевич / Евстафьевич

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 25 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 46 лет, муж - Конон Естафьевич, 41 год 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271.... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 1794 возраст - 48 лет, муж - Конон, 43 года 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 49 лет, муж - Конон Астафьевич, 44 года 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830

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