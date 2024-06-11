Афимья / Ефимия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1774
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Конон Астафьевич / Евстафьевич
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 25 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 46 лет, муж - Конон Естафьевич, 41 год 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271.... Показать все
Упоминание
1794
В 1794 возраст - 48 лет, муж - Конон, 43 года 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 49 лет, муж - Конон Астафьевич, 44 года 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830