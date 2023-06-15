Белкина (Тетерина) Надежда Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Тетерина) Надежда Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тетерин Сидор Антонович

Мать: Тетерина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: Белкин Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белкина Наталья Неизвестно

Отец ребёнка: Белкин Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Неизвестно Неизвестно

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