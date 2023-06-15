Белкина (Тетерина) Надежда Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тетерин Сидор Антонович
Мать: Тетерина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белкин Неизвестно Неизвестно
Отец ребёнка: Белкин Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина Наталья Неизвестно
Отец ребёнка: Белкин Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно