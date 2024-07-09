Рябец (Комышова) Неонила (Елена) Аксентьевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1883
Жених - 23 года 1м браком Невеста - 28 лет девица Поручители По жениху: - Шпаков Петр - Жабин Макар По невесте: - Гришечкин Савва - Жабин Акакий
Рождение ребёнка
?.06.1884
Отец ребёнка: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Рябец Мария Парфентьевна
Отец ребёнка: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович
от кори
Восприемник
23.04.1886
Шутов Семен Отец - Шутов Никон Моисеевич Мать - Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
08.04.1887
Дочь: Рябец Мария Парфентьевна
Отец ребёнка: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович
Восприемники: 1. Жабин Макарий Колистративич, бессрочный солдат 2. Потоцкого Семена дочь девица Ксения
Смерть
Неизвестно