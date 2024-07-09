Рябец (Комышова) Неонила (Елена) Аксентьевна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябец (Комышова) Неонила (Елена) Аксентьевна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1883

Муж: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович

Жених - 23 года 1м браком Невеста - 28 лет девица Поручители По жениху: - Шпаков Петр - Жабин Макар По невесте: - Гришечкин Савва - Жабин Акакий
Рождение ребёнка
?.06.1884

Сын: Рябец Петр Пахомиевич

Отец ребёнка: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Рябец Мария Парфентьевна

Отец ребёнка: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович

от кори
Восприемник
23.04.1886
Шутов Семен Отец - Шутов Никон Моисеевич Мать - Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
08.04.1887

Дочь: Рябец Мария Парфентьевна

Отец ребёнка: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович

Восприемники: 1. Жабин Макарий Колистративич, бессрочный солдат 2. Потоцкого Семена дочь девица Ксения
Смерть
Неизвестно

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