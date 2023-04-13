Четверик Варвара Самуилова
Место рожденияПетриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Дата рождения02.12.1890
Дата смерти16.09.1893
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.01.1890
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Петриковские крестьяне Савва Семёнов Свистун и Мария Авксентьева Четверикова
Рождение
02.12.1890
Отец: Четверик Самуил Григорьевич
Мать: Акилина Потапова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
16.09.1893
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Умерла от оспы, Похоронена 17.09.1893 на Петриковковском кладбище