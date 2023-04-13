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Четверик Варвара Самуилова

Место рождения

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

02.12.1890

Дата смерти

16.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.01.1890
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Петриковские крестьяне Савва Семёнов Свистун и Мария Авксентьева Четверикова
Рождение
02.12.1890

Отец: Четверик Самуил Григорьевич

Мать: Акилина Потапова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
16.09.1893
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Умерла от оспы, Похоронена 17.09.1893 на Петриковковском кладбище
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