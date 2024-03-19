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Кургак Васса Ивановна

Место рождения

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
11.01.1904

Муж: Кургак Яков Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1905

Сын: Кургак Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1907

Дочь: Кургак Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1910

Сын: Кургак Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Кургак Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1916

Сын: Кургак Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1916

Дочь: Кургак Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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