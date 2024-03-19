Кургак Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
11.01.1904
Рождение ребёнка
12.01.1905
Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
28.06.1907
Дочь: Кургак Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
01.09.1910
Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
07.10.1911
Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
23.10.1916
Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
23.10.1916
Дочь: Кургак Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Кургак Яков Сергеевич
Смерть
Неизвестно