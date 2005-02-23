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Вавилов (Юркова) Валентина
Вавилов (Юркова) Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
23.02.2005
Пол
Женский
Отец
Федот
Мать
Юркова (Юркова) Ольга
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Федот
Мать:
Юркова Ольга
Смерть
23.02.2005
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