Вавилов (Юркова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов (Юркова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

23.02.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Федот

Мать: Юркова Ольга

Смерть
23.02.2005
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