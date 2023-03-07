Огорельцева Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1885 ст.

Дочь: Огорельцева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Огорельцев Владимир Каллинников

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.

Дочь: Огорельцева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Огорельцев Владимир Каллинников

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Владимир Каллинников

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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