Огорельцева Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1885 ст.
Дочь: Огорельцева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Огорельцев Владимир Каллинников
Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.
Дочь: Огорельцева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Огорельцев Владимир Каллинников
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно