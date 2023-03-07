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Головинов Петр Николаевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головинов Николай

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Вражнова Варвара Головинова

Мать ребёнка: Головинова Елена Филипповна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Головинов Василий Петрович

Мать ребёнка: Головинова Елена Филипповна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головинова Елена Филипповна

Смерть
До 1885
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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