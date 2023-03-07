Головинов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головинов Николай
Мать: ?
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Вражнова Варвара Головинова
Мать ребёнка: Головинова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Головинов Василий Петрович
Мать ребёнка: Головинова Елена Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1885