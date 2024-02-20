Одуд (Герасимова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияРоссия Алтайский кр.Зыряновский р-н д.Цыганово
Дата рождения15.01.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Одуд Борис Павлович
Отец ребёнка: Одуд Удод / Павел Петрович
Бракосочетание
До 1942
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одуд Удод / Павел Петрович
Смерть
Неизвестно
Россия г. Новосибирск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия г.Новосибирск