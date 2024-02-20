Прийменко Сергей Спиридонович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения12.10.1912
Дата смерти01.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912
Отец: Прийменко Спиридон Моккиевич
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
01.12.1912
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-109,зап-39
Похороны
03.12.1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука