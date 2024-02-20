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Прийменко Сергей Спиридонович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

12.10.1912

Дата смерти

01.12.1912

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912

Отец: Прийменко Спиридон Моккиевич

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
01.12.1912
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-109,зап-39
Похороны
03.12.1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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