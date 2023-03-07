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Асташина Васса Кондратьева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.08.1862

Дата смерти

29.08.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1862

Отец: Кондратьев (казенный Крестьянин) Иван Кондратьевич

Мать: Кондратьева Агафья Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.?.1881

Муж: Асташин Семен Прокофьевич

Рождение ребёнка
21.10.1882

Сын: Асташин Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Асташин Федор Семенович

Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1886

Сын: Асташин Георгий Семенович

Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1888

Сын: Асташин Пмв Герасим Семенович

Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1890

Сын: Асташин Семен Семенович

Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1891

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1895

Сын: Асташин Иван Семенович

Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1897

Сын: Асташин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1901

Сын: Асташин Трофим Семенович

Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.08.1903
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