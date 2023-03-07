Асташина Васса Кондратьева
Место рождения
Дата рождения18.08.1862
Дата смерти29.08.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1862
Бракосочетание
02.?.1881
Рождение ребёнка
21.10.1882
Сын: Асташин Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
01.06.1884
Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
03.04.1886
Сын: Асташин Георгий Семенович
Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
27.02.1888
Сын: Асташин Пмв Герасим Семенович
Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
13.06.1890
Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
01.12.1891
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
21.01.1895
Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
12.08.1897
Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
14.04.1901
Отец ребёнка: Асташин Семен Прокофьевич
Смерть
29.08.1903