Ефимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно