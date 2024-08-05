Зарембо (Юринова) Надежда Арсеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1892 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1893
Сын: Зарембо Александр Иванович
Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
12.05.1903 ст.
Дочь: Зарембо Александра Ивановна
Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
22.09.1904 ст.
Дочь: Зарембо Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.
Дочь: Зарембо Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.
Дочь: Зарембо Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно