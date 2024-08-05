Зарембо (Юринова) Надежда Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарембо (Юринова) Надежда Арсеньевна

Место рождения

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.10.1892 ст.

Муж: Зарембо Иван Гаврилович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Зарембо Александр Иванович

Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.

Сын: Зарембо Андрей Иванович

Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1903 ст.

Дочь: Зарембо Александра Ивановна

Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1904 ст.

Дочь: Зарембо Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.

Дочь: Зарембо Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.

Сын: Зарембо Илья Иванович

Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.

Дочь: Зарембо Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зарембо Иван Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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