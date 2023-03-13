Потапов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Потаповъ Кузьма
Мать: Потапова Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
16.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1997