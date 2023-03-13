Потапов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Потаповъ Кузьма

Мать: Потапова Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
16.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1997
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