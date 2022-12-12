Кривошеина (Бажина) Мария Хрисановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти03.12.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кресная
Бракосочетание
22.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1874 ст.
Сын: Кривошеин Алексей Данилович
Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович
Рождение ребёнка
11.09.1876 ст.
Дочь: Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович
Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.
Дочь: Кривошеина Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кривошеина Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович
Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.
Сын: Кривошеин Сергей Данилович
Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.12.1913 ст.