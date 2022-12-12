Кривошеина (Бажина) Мария Хрисановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Бажина) Мария Хрисановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

03.12.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кресная
Бракосочетание
22.01.1871 ст.

Муж: Кривошеин Данил Ефимович

Рождение ребёнка
25.02.1874 ст.

Сын: Кривошеин Алексей Данилович

Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович

Рождение ребёнка
11.09.1876 ст.

Дочь: Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович

Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.

Дочь: Кривошеина Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кривошеина Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович

Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.

Сын: Кривошеин Сергей Данилович

Отец ребёнка: Кривошеин Данил Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.12.1913 ст.
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