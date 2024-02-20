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Золото Илья Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

08.10.1877

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Жена

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать: Золото Анастасия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
18.01.1871

Жена: Золото Пистимея Александровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1871г.лист-247,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-248.
Смерть
08.10.1877
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Естественная смерть | Николаевская церковь ,м/к-1877г.лист-75,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-80
Похороны
09.10.1877
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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