Кротов Иван Емельянович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1698 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698 ст.
Отец: Кротов Емельян -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Кротов Лука Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно