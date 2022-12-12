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Кротов Иван Емельянович

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Место рождения

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1698 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1731 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698 ст.

Отец: Кротов Емельян -

Мать: не указана

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Кротов Назар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Кротов Лазарь Иванович

Мать ребёнка: не указана

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Кротов Лука Иванович

Мать ребёнка: не указана

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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