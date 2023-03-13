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(Пупкова) Мариамна

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

12.02.1841

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1841

Отец: Пупковъ Алексей

Мать: Пупкова Матрена

Михайловка
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