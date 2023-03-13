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(Пупкова) Мариамна
(Пупкова) Мариамна
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
12.02.1841
Пол
Женский
Отец
Пупковъ Алексей
Мать
Пупкова Матрена
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1841
Отец:
Пупковъ Алексей
Мать:
Пупкова Матрена
Михайловка
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