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Филиппъ
Филиппъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Пол
Мужской
Отец
Трофимъ
1729 г.р.
Мать
Фекла Иванова
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Трофимъ
Мать:
Фекла Иванова
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