Григорий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1638 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Савелий (Савка Иоанов)

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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