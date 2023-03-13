Полубоярова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1902
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.06.1904
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
11.05.1906
Сын: Полубояровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
30.07.1907
Сын: Полубояровъ Степанъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.03.1908
Сын: Полубояровъ Иванъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.11.1912
Сын: Полубояровъ Петръ
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.02.1915
Дочь: Полубоярова Марина (Мария)
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полубояровъ Федоръ