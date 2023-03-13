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Полубоярова Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1902

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1904

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1906

Сын: Полубояровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1907

Сын: Полубояровъ Степанъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1912

Сын: Полубояровъ Петръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1915

Дочь: Полубоярова Марина (Мария)

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубояровъ Федоръ

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