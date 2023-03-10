смысловский (Смысловская (иванова)) александра федоровна
Место рожденияваршава польша
Дата рождения12.07.1898
Дата смерти22.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
варшава польша
Рождение ребёнка
04.06.1922
Дочь: Шаронов марина борисовна
Отец ребёнка: Смысловский Борис Алексеевич
варшава польша
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
22.06.1975
польша честохов