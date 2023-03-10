смысловский (Смысловская (иванова)) александра федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдисмысловский (Смысловская (иванова)) александра федоровна

смысловский (Смысловская (иванова)) александра федоровна

avatar

Место рождения

варшава польша

Дата рождения

12.07.1898

Дата смерти

22.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

варшава польша
Рождение ребёнка
04.06.1922

Дочь: Шаронов марина борисовна

Отец ребёнка: Смысловский Борис Алексеевич

варшава польша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смысловский Борис Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
22.06.1975
польша честохов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close