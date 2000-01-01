Черентаев Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черентаев Николай Иванович
Мать: Черентаева Алевтина
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Колосова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Черентаева Елена
Рождение ребёнка
1992
Сын: Колосов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Черентаева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черентаева Елена