Черентаев Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черентаев Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черентаев Николай Иванович

Мать: Черентаева Алевтина

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Колосова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Черентаева Елена

Рождение ребёнка
1992

Сын: Колосов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Черентаева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черентаева Елена

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