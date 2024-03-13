Кайданов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кайданов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
29.08.1836
Рождение ребёнка
29.05.1837
Дочь: Кайданова Агния Ивановна
Мать ребёнка: Кайданова (Муратова) Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кайданов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Кайданова (Муратова) Наталия Михайловна
Смерть
Неизвестно