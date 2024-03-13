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Кайданов Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кайданов Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
29.08.1836

Жена: Кайданова (Муратова) Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
29.05.1837

Дочь: Кайданова Агния Ивановна

Мать ребёнка: Кайданова (Муратова) Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кайданов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Кайданова (Муратова) Наталия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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