Салтанов Александр Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти28.01.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1813
Рождение ребёнка
07.12.1819
Сын: Салтанов Николай Александров
Мать ребёнка: Салтанова (Инчина) Степанида Ильина
Смерть
28.01.1820
Причина смерти: от горячки