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Салтанов Александр Федоров

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

28.01.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Салтанов Федор Лифанов

Мать: Салтанова Феврония Кириллова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1813

Жена: Салтанова (Инчина) Степанида Ильина

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1819

Сын: Салтанов Николай Александров

Мать ребёнка: Салтанова (Инчина) Степанида Ильина

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.01.1820
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

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