Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1740 и 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Селищи, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Селищи, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Между 1767 и 1775

Муж: Игнат Денисович

Смерть
Неизвестно

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