Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1740 и 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1767 и 1775
Муж: Игнат Денисович
Смерть
Неизвестно