Андрей Иванович 17.10.1784 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.10.1784 ст.

Дата смерти

Между 1784 и 1792

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Между 1757 и 1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1784 и 1792
нет в ИР 1792
Рождение
17.10.1784 ст.

Отец: Иван (старший) Авдеевич

Мать: Наталья Карповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.10.1784 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина священник Федор Иванович Источник: Архив Государственное... Показать все

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