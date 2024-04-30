Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.10.1784 ст.
Дата смертиМежду 1784 и 1792
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1784 и 1792
нет в ИР 1792
Рождение
17.10.1784 ст.
Отец: Иван (старший) Авдеевич
Мать: Наталья Карповна
дата крещения - 17.10.1784 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина священник Федор Иванович Источник: Архив Государственное... Показать все