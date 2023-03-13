Смирнова Пелагея Полуэктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Пелагея Полуэктова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Смирновъ Данила

Отец ребёнка: Смирновъ Никита

Рождение ребёнка
1758

Сын: Смирновъ Иванъ

Отец ребёнка: Смирновъ Никита

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Смирновъ Никита

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Смирновъ Петръ

Отец ребёнка: Смирновъ Никита

Рождение ребёнка
1769

Сын: Смирновъ Кузьма

Отец ребёнка: Смирновъ Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирновъ Никита

Смерть
1790
Рамодановка
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