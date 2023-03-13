Смирнова Пелагея Полуэктова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Смирновъ Данила
Отец ребёнка: Смирновъ Никита
Рождение ребёнка
1758
Сын: Смирновъ Иванъ
Отец ребёнка: Смирновъ Никита
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Смирновъ Никита
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767
Сын: Смирновъ Петръ
Отец ребёнка: Смирновъ Никита
Рождение ребёнка
1769
Сын: Смирновъ Кузьма
Отец ребёнка: Смирновъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирновъ Никита
Смерть
1790
Рамодановка