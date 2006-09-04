Финошкина (Оськина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1924
Дата смерти04.09.2006
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1924
Отец: Оськин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
15.06.1948
Сын: Финошкин Владимир Иванович
Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
04.09.2006
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похоронена на кладбище в Суздале