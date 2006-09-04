Финошкина (Оськина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финошкина (Оськина) Анна Алексеевна

Место рождения

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.09.1924

Дата смерти

04.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1924

Отец: Оськин Алексей Николаевич

Мать: не указана

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1948

Сын: Финошкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
04.09.2006
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похоронена на кладбище в Суздале
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