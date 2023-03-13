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Пупкова Марфа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Пупковъ Петръ

Отец ребёнка: Пупковъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Кутянина Стефанида

Отец ребёнка: Пупковъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Пупковъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пупковъ Иванъ

Отец ребёнка: Пупковъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пупкова Прасковья

Отец ребёнка: Пупковъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупковъ Степанъ

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