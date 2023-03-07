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Дарья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1838 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1848 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Петр Васильев

Отец ребёнка: Василий Тихонов

Новая Ханинеевка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Феодор Васильев

Отец ребёнка: Василий Тихонов

Новая Ханинеевка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Тихонов

Новая Ханинеевка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Тихонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
После 1850
Новая Ханинеевка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
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