Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Петр Васильев
Отец ребёнка: Василий Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Феодор Васильев
Отец ребёнка: Василий Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Тихонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
После 1850