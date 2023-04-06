Базлова (Кулакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазлова (Кулакова) Анна

Базлова (Кулакова) Анна

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Дата смерти

25.08.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кулаковъ Клочковъ Яковъ

Мать: Кулакова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1833

Муж: Базловъ Иванъ

Рождение ребёнка
08.10.1838

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1840

Дочь: Базлова Матрена

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1842

Сын: Базловъ Гаврила

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1844

Сын: Базловъ Николай

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1845

Дочь: Ильина Фекла

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1848

Сын: Базловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1851

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1854

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1856

Сын: Базловъ Якимъ

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.08.1864
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close