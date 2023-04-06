Базлова (Кулакова) Анна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти25.08.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кулаковъ Клочковъ Яковъ
Мать: Кулакова Ефросинья
Бракосочетание
?.01.1833
Муж: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.10.1838
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.11.1840
Дочь: Базлова Матрена
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.03.1842
Сын: Базловъ Гаврила
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.05.1844
Сын: Базловъ Николай
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.09.1845
Дочь: Ильина Фекла
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.01.1848
Сын: Базловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.03.1851
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.10.1854
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.09.1856
Сын: Базловъ Якимъ
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Смерть
25.08.1864