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(Шлемова) Марфа
(Шлемова) Марфа
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1790
Пол
Женский
Отец
Шлемовъ Петръ
1753 г.р.
Мать
Шлемова Катерина Яковлева
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Шлемовъ Петръ
Мать:
Шлемова Катерина Яковлева
Дурасовка
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