Обухова (Вотинцева) Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова (Вотинцева) Екатерина Стефанова

Обухова (Вотинцева) Екатерина Стефанова

avatar

Место рождения

Мальчевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Мальчевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Обухов Филипп Аверьянович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Филипповна

Отец ребёнка: Обухов Филипп Аверьянович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Обухов Филиппович

Отец ребёнка: Обухов Филипп Аверьянович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Филипповна

Отец ребёнка: Обухов Филипп Аверьянович

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close