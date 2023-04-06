Обухова (Вотинцева) Екатерина Стефанова
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Филипповна
Отец ребёнка: Обухов Филипп Аверьянович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Обухов Филиппович
Отец ребёнка: Обухов Филипп Аверьянович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Филипповна
Отец ребёнка: Обухов Филипп Аверьянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно