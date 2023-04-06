Зелюкова (Андрианова) Агафья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюкова (Андрианова) Агафья Борисова

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Место рождения

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

?.02.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелюков Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Букаево, Сосновская волость, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
?.02.1937
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