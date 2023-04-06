Зелюкова (Андрианова) Агафья Борисова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти?.02.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Букаево, Сосновская волость, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
?.02.1937