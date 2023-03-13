Зверевъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверевъ Петръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1905
Сын: Зверевъ Василий
Мать ребёнка: Зверева Елена Романова
Рождение ребёнка
10.08.1907
Сын: Зверевъ Никита
Мать ребёнка: Зверева Елена Романова
Рождение ребёнка
22.02.1913
Сын: Зверевъ Иванъ
Мать ребёнка: Зверева Елена Романова
село Михайловское
Рождение ребёнка
13.01.1915
Сын: Зверевъ Павелъ
Мать ребёнка: Зверева Елена Романова
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверевъ Сергей
Мать ребёнка: Зверева Елена Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зверева Елена Романова