Зверевъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверевъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверевъ Петръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1905

Сын: Зверевъ Василий

Мать ребёнка: Зверева Елена Романова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1907

Сын: Зверевъ Никита

Мать ребёнка: Зверева Елена Романова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1913

Сын: Зверевъ Иванъ

Мать ребёнка: Зверева Елена Романова

село Михайловское
Рождение ребёнка
13.01.1915

Сын: Зверевъ Павелъ

Мать ребёнка: Зверева Елена Романова

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверевъ Сергей

Мать ребёнка: Зверева Елена Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Елена Романова

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