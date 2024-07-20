(Калмыкова) Пелагея Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Калмыков Афиноген Афанасий Петрович
Мать: не указана
Восприемник
20.10.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/155
Восприемник
24.11.1899 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/142
Восприемник
10.09.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/130
Восприемник
12.09.1902 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/46
Восприемник
04.10.1908 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/48
Смерть
Неизвестно