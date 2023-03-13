Матрена Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Настасья Дмитрева

Отец ребёнка: Дмитрий Ларионовъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Дмитрий Ларионовъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Дмитрий Ларионовъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Дмитрий Ларионовъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Ларионовъ

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