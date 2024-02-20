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Проценко Дмитрий Матвеевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1892

Дата смерти

12.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Проценко Матвей Иванович

Мать: 1-Й Брак

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
06.02.1931

Сын: Проценко Аркадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Проценко Полина Михайловна

Мариуполь, Донецкой области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценко Полина Михайловна

Смерть
12.06.1938
М месте заключения
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