Проценко Дмитрий Матвеевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1892
Дата смерти12.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Проценко Матвей Иванович
Мать: 1-Й Брак
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
06.02.1931
Сын: Проценко Аркадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Проценко Полина Михайловна
Мариуполь, Донецкой области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1938
М месте заключения