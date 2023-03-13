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(Хардина) Прасковья

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Место рождения

Варваже Решетово тожъ

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Хардинъ Григорий

Мать: ?

Варваже Решетово тожъ
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