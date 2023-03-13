Родіонова (Анцыферова) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1885
Сын: Родіоновъ Левъ
Отец ребёнка: Родіоновъ Михаилъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родіоновъ Михаилъ