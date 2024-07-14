Смычник Николай Никодимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смычник Никодим
Мать: Смычник Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смычник Нина Николаевна
Мать ребёнка: Смычник (Сакович) Софья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смычник Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смычник Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смычник Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смычник Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смычник Вера Николаевна
Мать ребёнка: Смычник (Сакович) Софья Емельяновна
Рождение ребёнка
13.04.1961
Сын: Смычник Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Смычник (Сакович) Софья Емельяновна
Смерть
Неизвестно