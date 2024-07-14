Смычник Николай Никодимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смычник Николай Никодимович

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Место рождения

Заелица, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смычник Никодим

Мать: Смычник Ева

Заелица, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смычник Нина Николаевна

Мать ребёнка: Смычник (Сакович) Софья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смычник Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смычник Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смычник Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смычник Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смычник Вера Николаевна

Мать ребёнка: Смычник (Сакович) Софья Емельяновна

Рождение ребёнка
13.04.1961

Сын: Смычник Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Смычник (Сакович) Софья Емельяновна

Заелица, Глусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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