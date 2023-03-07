Анна Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Симдянов Прохор Герасимов

Отец ребёнка: Симдянов Герасим Алексеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Герасимова

Отец ребёнка: Симдянов Герасим Алексеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянов Герасим Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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