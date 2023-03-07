Анна Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Симдянов Прохор Герасимов
Отец ребёнка: Симдянов Герасим Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Герасимова
Отец ребёнка: Симдянов Герасим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857