Ефросинья Ульяновна
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Молотилов Ульян Исаевич
Мать: Устинья Мелентьевна
Бракосочетание
17.09.1738
Муж: Андрей Иванович
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Андрей Иванович - вторым браком
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Место жительства
С 1742
Смерть
Неизвестно