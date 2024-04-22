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Ефросинья Ульяновна

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Место рождения

Бучково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Молотилов Ульян Исаевич

Мать: Устинья Мелентьевна

Бучково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
17.09.1738

Муж: Андрей Иванович

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Андрей Иванович - вторым браком
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Мордасово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Мордасово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1742
Мордасово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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