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Пётр

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Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1785

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: ?

Мать: ?

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1799
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
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