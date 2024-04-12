Кондратий Осипов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Осип Самойлов
Мать: Домна(Офимья) Даниловна
помещик генерал майор Сергей Фёдоров Желтухин
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Кондратова
Мать ребёнка: Анисья Нестерова
Рождение ребёнка
30.11.1818
Дочь: Варвара Кондратьева
Мать ребёнка: Анисья Нестерова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Кондратов
Мать ребёнка: Анисья Нестерова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Кондратов
Мать ребёнка: Анисья Нестерова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Кондратов
Мать ребёнка: Анисья Нестерова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Кондратова
Мать ребёнка: Анисья Нестерова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Яким Кондратов
Мать ребёнка: Анисья Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Нестерова
Смерть
Неизвестно