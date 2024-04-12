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Кондратий Осипов

Место рождения

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Осип Самойлов

Мать: Домна(Офимья) Даниловна

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
помещик генерал майор Сергей Фёдоров Желтухин
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Кондратова

Мать ребёнка: Анисья Нестерова

Рождение ребёнка
30.11.1818

Дочь: Варвара Кондратьева

Мать ребёнка: Анисья Нестерова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Кондратов

Мать ребёнка: Анисья Нестерова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Кондратов

Мать ребёнка: Анисья Нестерова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Кондратов

Мать ребёнка: Анисья Нестерова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Кондратова

Мать ребёнка: Анисья Нестерова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Яким Кондратов

Мать ребёнка: Анисья Нестерова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Нестерова

Смерть
Неизвестно
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