Шарова (Фомина) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Фомина) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

30.05.1955

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955

Отец: Фомин Алексей Васильевич

Мать: Васильева Мария Архиповна

Иваново, Иваново, Ивановская область
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