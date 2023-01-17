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Шарова (Фомина) Ольга Алексеевна
Шарова (Фомина) Ольга Алексеевна
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Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
30.05.1955
Пол
Женский
Отец
Фомин Алексей Васильевич
1926 г.р.
Мать
Васильева Мария Архиповна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955
Отец:
Фомин Алексей Васильевич
Мать:
Васильева Мария Архиповна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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