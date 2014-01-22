Климушкина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимушкина Александра Николаевна

Климушкина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1926

Дата смерти

22.01.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климушкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климушкин Виктор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.01.2014
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.