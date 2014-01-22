Климушкина Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1926
Дата смерти22.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климушкин Виктор Иванович
Смерть
22.01.2014
Похороны
Неизвестно